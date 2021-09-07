Muharrem Sarıkaya: Cumhur ittifakı, millet ittifakını sürekli ‘Adayınız kim’ minderine çekmeye çalıştı

Millet İttifakı parlamenter sistem hedefiyle bünyesel konsolidasyonu sağlamakla kalmadı, aynı ideali savunan yeni kurulan partileri de yanına çekti.

En azından onlarla birlikte hareket ettiği algısının kamuoyunda güçlü bir şekilde yerleşmesini sağladı…

Cumhur İttifakı ise bu durumu dağıtmak için Millet İttifakı bileşenlerini sürekli olarak “adayınız kim” minderine çekmeye çalıştı.

Şu kadarını söyleyeyim bunda da başarılı oldu.

Millet İttifakı bileşenleri arasındaki bütünlük dağıldı, mesele adaylık tartışması üzerinde dağınıklığa dönüştü.

Buna CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun en son örneğini “öğrenciler için 6 vaadinde” olduğu gibi tekil söylemlerinde rastlanmaya başladı.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı