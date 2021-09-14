Muharrem Sarıkaya: ‘Ben koltuğu bırakmak için oy istiyorum’ diyen birine kim ne kadar oy verir?

Aslında Millet İttifakı içinde uzun süredir bu konu tartışılıyor.

Yani bir cumhurbaşkanı adayı hem seçilmek hem de yeni sistemi getirmek için oy mu isteyecek?

Daha ilerisi “Ben koltuğu bırakmak için oy istiyorum” diyen birine kim ne kadar oy verir?

Belki de bundan dolayı Millet İttifakı, yakın zamana kadar aday yerine sistemi önceleyen bir propaganda yürütüyordu.

Ne zaman ki Cumhur İttifakı’nın aday odaklı propagandasına yanıt verip onun çizdiği yola girdi, bunda geriledi.

Gördüğüm o ki yeniden aynı yola gitmek için bir uzlaşı sağlanmış durumda.

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı