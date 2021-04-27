Muharrem Sarıkaya: Balina dedikleri hesapların hareketini doğru okuyanlar, paraya para dememiş

Meseleyi biraz anlamak için konuyu bilenlerle konuştum.

Aktardıklarına göre bir ay içinde 100 kat artan kripto para mekanizmaları varmış.

Reklam

Yani bugün bir lira yatırdığınızda, bir ay sonra 100 lira alıyorsunuz.

Hatta birisi bir gün içinde 25 kat kazandırmış.

Balina dedikleri hesapların hareketini doğru okuyanlar, paraya para dememiş.

Reklam

Prof. Dr. Ersan Şen, dün sohbet ederken yaptığı detaylı bir çalışmayı yolladı.

Bankacılık Düzenleme Kurulu 25 Kasım 2013 tarihinde kripto paranın herhangi bir resmi veya özel kuruluş tarafından ihraç edilemeyen, karşılığı ve güvencesi olmayan sanal para birimi olduğunu bildirmiş.

Kanun çerçevesinde gözetim ve denetiminin mümkün görülmediğini vurgulamış.

Daha ilerisi bunların faaliyette bulunmamaları gerektiğini de yönetmeliğinde kayda geçirmiş.

Sonuç ortada…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı