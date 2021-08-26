Muharrem Sarıkaya: ABD’ye kabul edilmeyecek olan Afganlarla ilgili tek kelime edilmiyor

Hatta ABD Başkanı Biden, Kabil’den kalkan uçakların doğrudan ABD’ye gelmeyeceğini, “geçiş ülkelerindeki ABD ordusuna bağlı üslere iniş yapacağını” da belirtti.

“Tahliye edilenler hakkında önce araştırma yapılacak ve son 20 yılda bize yardımcı olan Afganları ABD’deki yeni evlerinde memnuniyetle karşılayacağız” dedi.

Bu aslında ABD toplumuna verilmiş bir güvenceydi.

Ancak açıklama bu yönüyle, ABD’nin tahliyeleri için kullanma izni aldığı Türkiye’nin de arasında bulunduğu geçiş ülkelerini yakından ilgilendiriyor.

Çünkü geçiş ülkesine gelip, ABD’ye kabul edilmeyecek olan Afganlarla ilgili tek kelime edilmiyor.

Bu durumda ne olacak?

ABD’ye girişleri uygun bulunmaz ise bu üslerde kalmaya devam mı edecek?

Yoksa, geçiş ülkesinin içine bırakılıp, “Ne haliniz varsa görün…” mü denilecek?

Burası belirsiz…

Muharrem Sarıkaya’nın yazısı