Muharrem İnce de ‘topa girdi’: Yeneni kutlayacaksın, yenilmeseydin

Trabzonspor taraftarlarının sahayı bastığı Fenerbahçe maçına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kayıtsız kalladı: “Yeneni kutlayacaksın.”

İnce şunları söyledi: “Türkiye’de futbol da kirlendi. Adam gelmiş seni sahanda yenmiş. E kutlayacak kardeşim. Yenilmeseydin! Çözümü dövmek mi? Kim kimi yenerse sevincini belli edecek. Yeneni kutlayacaksın.”

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında çıkan olaylar hakkında 👇🏻 pic.twitter.com/dlI0Ye5wup — Memleket Partisi (@MemleketimParti) March 19, 2024

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Bir meşale Fenerbahçe ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç sakatlanmış yerde yaterken çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Hakem Halil Umut Meler bir iki kez oyunu durdursa da maçı tehir etmedi.

Müsabaka bitti saldırı başladı

Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince sevinirken önce birkaç, sonra onlarça Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara saldırmaya girişti. Güvenlik güçleri saldırganları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular kendini korumak için saldırganlara karşılık verdi.

Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi. Soyunma odasına doğru koşarken bir saldırgan Livakoviç’in yüzüne yumruk attı.

İçişleri soruşturma başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu da gerekli cezaların verileceğini duyurdu.

Şu an 12 kişi gözaltında. 38 saldırganın kimliği belirlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk açıklamasında şunları söyledi: “Bu görüntüleri değerlendirecek olan cumhuriyet savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek, savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf için de bir suç işlenmişse soruşturulur.”

Futbolcuların da soruşturulacağı anlamına gelen bu sözler üzerine Fenerbahçe bakanı eleştirdi.

Tunç ikinci açıklamasında ‘kendini düzeltti’: “Futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil.”