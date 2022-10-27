Muhabirimiz Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’ın yargılandığı dava ertelendi

Akademisyen, gazeteci, avukat ve siyasetçilere verdiği hapis cezalarıyla adını duyurduktan sonra adalet bakan yardımcılığına getirilen hakim Akın Gürlek’in şikayeti üzerine gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’ın üç yıla kadar hapsi istendiği davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Dava 17 Ocak 2023’e ertelendi.

Görsel: Diken

Gürlek, Coşkun ve Pehlivan’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak yapılan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasına ilişkin haberleri nedeniyle İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

İki gazeteci, haberlerinde, davanın Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, Sırrı Süreyya Önder ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarına hapis cezası veren, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan Gürlek’in mahkemesinde görüleceğine dikkat çekmişti.

Soruşturma kapsamında savcı Cüneyt Kerimhan Acer, gazetecilere ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasını yöneltti.

İddianamede, Coşkun’un ‘Gürlek’in görevi icabı bakmış olduğu davaları, yine çalıştığı mahkemeleri ifşa ettiği’ savunuldu. Coşkun’un haberiyle DİAYDER dosyasını teşhir ettiğini belirten savcı Acer, ‘PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne hedef gösterme servis etme mahiyetinde olduğunu’ öne sürdü.

Davanın ilk duruşması bugün düzenlendi. Pehlivan’ın avukatı, heyet başkanı hakim Zafer Daşkın’ın daha önce Pehlivan hakkında tutuklama kararı verdiğini hatırlatarak başkanın davadan çekilmesini aksi takdirde reddi hakim talepleri olduğunu belirtti. Coşkun’un avukatı da fiili bağlantı bulunmadığı için dosyaların ayrılmasını talep etti.

Reddi hakim talebinin bir üst mahkeme tarafından değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, davayı 17 Ocak 2023’e erteledi.

Gürlek, bir DHKP-C soruşturmasında gözaltına alınan avukatların savcılıktaki sorgularını haberleştirdiği için Coşkun’a ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla iki yıl üç ay hapis cezası vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, Gürlek’in hükmettiği mahkumiyet kararının hatalı bulup, Coşkun’un beraat etmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.