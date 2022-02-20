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Yaramazlara biraz batar!

Muğla’da serbest bırakıldıktan bir saat sonra hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı, serbest bırakıldıktan yaklaşık bir saat sonra tekrar aynı suçu işleyince tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçede 12 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.


Bölgedeki güvenlik kameralarının kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen şüpheliler A.A.Ö. (23) ve S.Ö. (21) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, adliyeden çıktıktan yaklaşık bir saat sonra iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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