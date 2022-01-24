Muğla’da 17 yaşındaki Gamze ölü bulundu: Boynunda kızarıklıklar tespit edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze S. odasında ölü bulundu.
AA’nın aktardığına göre ailesi Mazı Mahallesi’nde uzun süre odasından çıkmadığını fark ettiği Gamze S.’yi yerde hareketsiz buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri, Gamze S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen olay yeri ekibinin incelemesinde Gamze S.’nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar tespit edildi.
Cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.