Müfredata ‘Türk Toplumunda Aile’ dersi eklendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Türk Toplumunda Aile’ adlı dersin müfredata eklendiğini açıkladı.

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Bakan Tekin, 24 TV’de Esra Elönü ile ‘Arafta Sorular’ programına katıldı. Tekin, Elönü’nün, “LGBT, küresel tehdit… Siz de zaten bir röportajınızda bahsediyorsunuz ama neden çocuklar şu anda hedefte?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bana sorarsanız bu sorunu tartışmaya evrensel olduğunu iddia ettiğimiz temel insan hakları metinleri tartışarak bakmamız lazım. Nihayetinde LGBTİ gibi tartışmaların referans gösterildiği hep bu metinleri atıfla yapılıyor. Dolayısıyla belki onları tartışmaya açarak belki onları tekrardan yeni gelişmelere göre revize ederek tartışmaya başlayabiliriz. Bu konuda konuşacak çok fazla şey var. Bizi biz yapan değerler her neyse gelecek kuşaklara aksettirebilmek istiyoruz. Bu anlamda hem müfredatımızın içine hem de seçmeli derslerimizin içerisinde ‘Türk Toplumunda Aile’ diye bir ders koyduk. Yeni müfredat çalışmalarımız içerisinde de bunlar bizim öncelik verdiğimiz konular.”