Mücella Yapıcı’nın kelepçeli muayene itirazına ret: Hastanenin rutin uygulamaymış

Gezi davası tutuklularından Mücella Yapıcı’nın kelepçeli şekilde muayene edilmesine ilişkin İstanbul Diş Hekimleri Odası’na yaptığı itiraz, ‘rutin uygulama’ denilerek reddedildi.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Yapıcı, 21 Haziran 2022’den İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde kelepçeli muayene edilerek dişi çekildi.

Yapıcı’nın isteği dışında kelepçeli muayeneyi yapan diş hekimi M.K. hakkında avukat Arman Yılmaz tarafından İstanbul Diş Hekimleri Odası’na şikayette bulunuldu.

BirGün’den Kayhan Ayhan’ın haberine göre şikayet dilekçesinde şunlar kaydedildi: “Müvekkil hastaneye götürülmesinden itibaren kelepçeli muayeneyi kabul etmeyeceğini, yine muayene sırasında jandarmanın muayene odasında bulunmasını kabul etmediğini defaatle ifade etmiş ancak maalesef hekim tarafından kelepçesinin çıkarılması talep edilmemiş ve kelepçeli olarak dişi çekilmiştir. Hatta bir ara müvekkil koltuktan kayınca, müvekkil yukarı çekilmesini istemiş ve kelepçelerini göstererek, ‘Nasıl olacak’ diye sormuş, hekim kendisine ‘İn koltuktan, tekrar otur!’ şeklinde cevap vermiştir. Müvekkilim insan onuruna ve yasal haklarına aykırı, İstanbul Protokolünü ihlal eden bu tedavi biçimini kabul etmemektedir, bu nedenle adı geçen hekimden şikayetçidir.”

Herhangi bir kastı yokmuş

İstanbul Diş hekimleri Odası’ndan şikayet dilekçesine gelen yanıttaysa söz konusu hekimin inceleme yazısına cevap vermediği belirtildi.

Cevap yazısında Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nden konuyla ilgili kendilerine gelen yanıtta “Hekimin hastane tarafından belirlenen rutin tedavi uygulamaları kapsamında hastayı tedavi ettiği ve herhangi bir kastının bulunmadığı anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Cevap yazısında diş hekimi hakkında disiplin soruşturmasının açılmasına yer olmadığına oy biriliğiyle karar verildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi hakkındaysa 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.