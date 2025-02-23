Muayene katılım payı zammında geri adım

MESUDE DEMİR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, muayene katılım payına geçen ay yaptığı, büyük tepkilere yol açan zamda geri adım attı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğiyle, 25 Ocak’ta ilan edilen katılım payı tutarları yarı yarıyadan daha fazla düşürüldü.

2008’den beri muayene katılım payı tutarını değiştirmeyen SGK, 25 Ocak’taki tebliğle yüzde 233,3 ile yüzde 542,8 oranlarında artırmıştı.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, asgari ücrete yüzde 30 zam yeterli görülürken muayene katılım paylarına yapılan bu zam çok eleştirilmiş, geri alınması için çağrılar yapılmıştı.

15 Ocak’tan itibaren geçerli

Güncel tebliğ, 15 Ocak’tan itibaren geçerli sayılacak.

Son tebliğiye göre, ikinci basamak kamu sağlık hizmeti sunucularına ödenecek katılım payı tutarı 20 lira olarak kaldı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı üçüncü basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri ve semt polikliniklerinde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet/vakıf üniversite hastanelerinde, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde katılım payı 20 lira oldu.

Özel hastanelerin katılım payı değiştirilmedi

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularına katılım payıysa değiştirilmedi. Bu kurumlara giden SGK’lılar, 25 Ocak tebliğiyle belirlenen 50 liralık (bunun yüzde 200 üzerinde alma hakları var) katılım payını ödemeye devam edecekler.

Tebliğdeki bir başka değişiklik hasta sevkiyle ilgili. Bir önceki tebliğe göre, aile hekimlerinin sevkiyle gelen hastalardan yarı yarıya daha az katılım payı alınacaktı.

Yenisinde de aile hekimlerinin sevkiyle gelen hastalardan alınan katılım payına yapılan yüzde 50’lik indirim devam ediyor. Ek olarak, Sağlık Bakanlığının sevk zinciriyle ilgili çalışmaları tamamlanıncaya kadar ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilecek ve yine yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.

Şehit yakınlarından, gazilerden, ödeme gücü bulunmayanlardan, kronik hastalığı olanlardan ve acil hallerde katılım payı alınmıyor.

Katılım payı, gereksiz muayeneleri engellemiyor

Öte yandan, muayene katılım payları 5510 sayılı SGK ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla yine ‘gereksiz kullanımı önlemek‘ gerekçesiyle alınmaya başlanmıştı. Ancak katılım payı bunu önlemedi.

Kanunun yürürlüğe girdiği 2008’de Türkiye’de kişi başı hekime müracaat sayısı 6,8 iken, son açıklanan istatistiklere göre 2023’de 11,4’e yükseldi.