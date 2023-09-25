MTV’de yargı kararı bekleniyor

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için vatandaşlar Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) vereceği kararı bekliyor. Bu nedenle tahsilat oranı beklenenin çok altında yüzde 20’lerde kaldı.

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TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle 2023’de bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek MTV getirilmişti. Ödemelerinse ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. İlk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı.

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı. AYM başvuruyu 28 Eylül’de görüşecek. Araç sahiplerinin büyük bir çoğunluğu ilk taksit için AYM kararını bekleyecek.

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Hürriyet’in haberine göre, ek MTV’de yalnızca 3,4 milyar TL tahsil edildi. Oysa ağustos sonu itibarıyla hedeflenen miktar 16.3 milyar TL olarak hesaplanmıştı.

Vergi uzmanı Mehmet Aydoğmuş şu ana kadar yapılan tahsilatın yüzde 20.8 olduğunu söyledi: “Ek MTV’nin ilk taksidi için süre 6 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Beklentim altı günlük ek süre göz önüne alındığında ilk taksit için toplam tahsilat oranının yüzde 30’da kalması yönünde.” Aydoğmuş’a göre AYM kararı iptal etmeyecek.

Ödeyenler geri alamayacak

Eski Gelir İdaresi Strateji Geliştirme D. Başkanı Nazmi Karyağdı, vergi afları nedeniyle MTV vergilerinin de aksatıldığını söyledi: “AYM’nin ek MTV’yi iptal etmesi halinde, dava açmayan kişilerin ödedikleri vergiyi geri alamayacak olmaları nedeniyle kararın açıklanmasının beklenmesi ek MTV tahsilatında etkili oldu. AYM’deki iptal davası süreci araç sahiplerini ‘bekle gör’ pozisyonuna itti. Yine vergi afları ve vatandaşta oluşan vergi direnci de önemli etkenlerden.”