MSB: Yunanistan, F-16 uçaklarımıza ‘radar kilidi’ attı; karşılık verdik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan’a ait savaş uçaklarının önemli bir Doğu Akdeniz’de NATO görevini yerine getiren Türk F-16 savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları ve karşılık verildiği belirtildi.

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Yunanistan tarafından yapılan bu girişimin, NATO’nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken MSB kaynakları, Yunanistan’ın, Türkiye’yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

Yunanistan’ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca MSB tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak, NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını vurgulayan kaynaklar, Yunanistan’ın gerginliği arttırma peşinde olduğuna dikkati çekti.

*’Radar kilidi atmak‘, radar veya diğer çeşitli sensörlerle uçağa kilitlenip onu takip etmek anlamına geliyor.