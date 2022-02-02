MSB: Şırnak’ta bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak’ın Cizre ilçesindeki havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan’ın hayatını kaybettiğini bildirdi.
MSB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Şırnak Cizre’de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”