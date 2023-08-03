MSB: Şile sahilindeki top mermileri İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Şile sahilinde tespit edilen 28 adet top mermisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğunu bildirdi.
Sofular Halk Plajı’nda, 28 Temmuz’da yüzmek için denize giren bir kişinin ihbarı üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri harekete geçmiş, alanda 28 tane top mermisi tespit etmişti.
Söz konusu mermilerin bir kısmı kontrollü şekilde imha edilmişti.
Bugün basın toplantısı düzenleyen bakanlığın halkla ilişkiler müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, topların İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğunu söyledi.
Aktürk’ün aktardığına göre toplardan 11 tanesi çıkarılarak SAS Grup Komutanlığı’na götürüldü. 17 tanesiyse imha edildi.
Öte yandan Anadolu Ajansı’na konuşan MSB kaynakları, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini söyledi.
Mermilerin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmadığını söyleyen kaynaklar, ‘bölgede tehdit oluşturan bir durumun bulunmadığını’ öne sürdü.