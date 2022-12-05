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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Irak’ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bir askerin yaşamını yitirdiğini duyuran MSB’nin açıklaması şöyle:


“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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