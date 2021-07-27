MSB: Irak’ın kuzeyinde iki silah arkadaşımız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki ‘Pençe Harekatı’ bölgesinde çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir.”