MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’de ‘Fırat Kalkanı Harekatı’ bölgesinde iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.”