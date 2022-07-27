MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde üs birliğine açılan taciz ateşi sonucu iki sözleşmeli erin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleşen olayda açılan ateş sonrası tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal’ın yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası iki askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadıkları kaydedilen açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.