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Yaramazlara biraz batar!

MSB: Bir asker silah kazası sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Türkiye, 2018’de Zeytin Dalı Harekatı’yla Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’i kontrol altına almıştı.


MSB, bu bölgedeki bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İlgili açıklama şöyle:

“Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

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Akşam Postası / 5 Kasım 2023

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