MSB: Bir asker silah kazası sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Türkiye, 2018’de Zeytin Dalı Harekatı’yla Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’i kontrol altına almıştı.
MSB, bu bölgedeki bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İlgili açıklama şöyle:
“Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”