MR taramaları prostat kanserini teşhiste kan tahlilinden daha başarılı çıktı

Britanya’nın başkenti Londra’da bulunan University College London’da (UCL) yürütülen yeni bir araştırmaya göre 10 dakikalık bir MR taraması, erkeklerde prostat kanserinin tespiti için kullanılabilir.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre taramalar, Prostat Spesifik Antijen (PSA) olarak adlandırılan yüksek seviyelerdeki protein tespit etmeye yarayan kan tahlillerine göre çok daha doğru sonuçlar verdi.

MR taramaları, PSA testiyle yakalanamayan ciddi kanserleri tespit etti.

Britanya’da şu anda PSA testlerinin güvenilmez olduğu düşünüldüğü için ulusal bir tarama programı bulunmuyor. Ancak 50 yaşın üzerindeki erkekler PSA testi talep edebiliyor.

50 ile 75 yaş arası erkekler BMJ Oncology’de yayımlanan çalışma için University College Hastanesi’nde (UCLH) düzenlenen tarama MR ve PSA taramalarına davet edildi.

Her iki testi de yaptıran 303 kişiden 48’inin MR sonuçlarında kanseri gösteren pozitif bulgular elde edildi. Bunlardan 25’ine, biyopsi de dahil olmak üzere daha fazla test sonrasında önemli kanser teşhisi konuldu.

MR ile kanseri tespit edilen erkeklerin yarısından fazlasının PSA testi sonuçları 3 ng/ml’nin (nanogram/mililitre) altında, düşük sonuçlara sahipti – ki bu normal olarak kabul edilir ve bu nedenle yanlış bir biçimde hastalık olmadığına dair bir sonuç çıkarılabilir.

UCL’deki araştırmanın baş sorumlusu ve aynı zamanda UCLH’in de danışmanlarından ürolog profesörü Caroline Moore, “Sonuçlarımız, MR’ın olası ciddi kanser vakalarını daha güvenilir bir şekilde erkenden tespit etme yöntemi sunabileceğine dair erken bir işaret sunuyor” dedi.