Mourinho’nun yeni adresi Roma

İngiliz Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur’ün 19 Nisan’da görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho (58) İtalyan kulübü AS Roma’yla anlaştı.

Fotoğaf: Reuters

2008-2010’da Inter Milan’ı çalıştıran Mourinho 11 yıl sonra İtalya’ya, Serie A’ya dönüyor.

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Üç yıllık anlaşma yapan deneyimli teknik adam önümüzdeki sezon göreve başlayacak. Roma’nın halihazırdaki teknik direktörü, Portekizli Paulo Fonseca bugün, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı.

Mourinho, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Beni Roma taraftarlarının tutkusu ikna etti. Önümüzdeki sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Bu büyük kulüpte görevlendirmek üzere beni seçtikleri için Friedkin ailesine (kulübün sahibi) teşekkür ederim.”

İngiliz kulüpleri Chelsea, Manchester United’ı, İspanyol devi Real Madrid’i, Portekiz’de Porto’yu, İtalya’da Inter Milan’ı çalıştıran Mourinho bu yıl kariyerinde ilk kez 10 yenilgi almış, Tottenham Hotspur’de 17 ay görev yaptıktan sonra görevine son verilmişti. Martta UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden İngiliz kulübünün son üç maçta iki puan alması bardağı taşıran son damla olmuştu.

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Külüp tarihinde üç kez şampiyon olan Roma, İtalya Ligi Seri A’daki son şampiyonluğunu 2000-2001’de kazanmıştı.