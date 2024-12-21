Motosiklet tamircisi ve eşi çocuğuna Honda ismini verdi: 'İnşallah vatana, millete hayırlı evlat olur'

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet tamircisi Muharrem Maden, üçüncü çocuklarına ‘Honda’ ismini koydu. Anne Kevser Maden eşini desteklediğini belirterek “İnşallah vatana, millete hayırlı evlat olur” dedi.

Fotoğraflar: AA

Kemer Mahallesi’nde yaşayan motosiklet tamircisi Maden, üçüncü çocuklarına otomotiv firması kurucusu Soichiro Honda’nın adını koymak istedi.

Eşinin de bu isteği olumlu karşılamasıyla Maden, bebeğine ‘Honda’ adını koydu.

Baba Maden, 2017’de gezmeye gittiği Japonya’yı temiz ve düzenli bulduğunu söyledi.

Bu nedenle Japonlara hayranlık duyduğunu belirten Maden “Honda’ya da hayranlık duyuyordum. ‘Bir gün oğlum olursa adını Honda koyacağım’ diyordum ve koydum. Çevremizden de çok güzel tepkiler aldık” dedi.

Anne Kevser Maden de altı yıldır evli olduklarını ve çocuklarına Honda adını koymayı daha önceden düşündüklerini belirtti.

Eşiyle Japonları ve motosiklet markalarını çok sevdiklerini belirten Maden şunları söyledi:

“Soichiro Honda’ya ben de hayranlık duyuyorum. Eşim söylediğinde tepkim çok iyi oldu.

İnşallah vatana, millete hayırlı evlat olur.

İlk başta herkes çok şaşırdı, çok değişik olduğunu söylediler ama alıştılar.”