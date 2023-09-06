Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı

Yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçak, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş izni istedi.

Uçak, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından havalimanına sorunsuz indi.

Yolcu ve mürettebat, uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildi.

Öte yandan uçağın iniş yaptığı anlar çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.