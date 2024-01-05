‘Mossad operasyonu’nda 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli sekiz ilde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına ‘casusluk’ yaptıkları şühesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 15’i tutuklandı.
İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, uluslararası casusluk faaliyetleriyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmada, ‘Mossad’ın Türkiye’de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı’ tespit edilmiş ve İstanbul merkezli sekiz ilde 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı.
ANKA’nın haberine göre operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 34 şüpheliden 26’sının ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği bildirildi.
Sekiz şüphelininse sınır dışı edilmesi amacıyla İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği belirtildi. Hakimlikçe 15 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildiği duyuruldu.