Moody’s ve Fitch, Rusya’nın notunu ‘çöpe attı’: Yaptırımlar beklentiyi aştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch, Rusya’nın kredi notunu altı kademe düşürdü.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali sekizinci gününe girerken, Moody’s Rusya’nın kredi notunun ‘Baa3’ten ‘B3’e düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Not indiriminin Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı ‘ağır‘ yaptırımlardan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı kaydedildi.

Rusya’nın uluslararası rezervlerine erişimini sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığına dikkat çekilen açıklamada yaptırımların kapsamı ve şiddetinin Moody’s’in beklentilerinin ötesine geçtiği belirtildi.

Fitch ise, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun ‘BBB’den ‘B’ye indirdi.

Bu not seviyeleri ‘çöp’ statüsünde kabul ediliyor.

Rusya’nın kredi notunun negatif izlemeye alındığını belirten Fitch yetkilileri, Rusya Merkez Bankası ile işlemleri kısıtlayan yaptırımların Rusya’nın kredi temelleri üzerinde önceki yaptırımlardan çok daha büyük bir etkiye sahip olacağını kaydetti.

Rus bankalarına yönelik yaptırımların daha da artırılmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şöyle dendi: “Açıklanan yaptırımlar ve rublenin sert değer kaybı makro oynaklığı artıracak ve banka mevduat çıkışlarıyla dolarizasyonu tetikleyerek geniş tabanlı bir iç güven kaybı riskini önemli ölçüde artıracak.”

Açıklamada, yurt içi güvene yönelik şokun ve politika sıkılaşmasının kısa vadeli ekonomik faaliyet üzerinde keskin bir olumsuz etkiye sahip olacağı söylendi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poor’s (S&P) da 25 Şubat’ta Rusya’nın döviz cinsinden kredi notunu ‘BBB-‘den ‘BB+’ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da ‘BBB’den ‘BBB-‘ye düşürdüğünü duyurmuştu.