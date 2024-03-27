Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna “Siz soru sorarken hata yaptığınızda işi bırakıyor musunuz” yanıtını verdi.

Vincenzo Montella ve Merih Demiral. Fotoğraf: AA (Maç öncesi)

A Milli Takım, dün karşılaştığı Avusturya’ya 6-1 kaybetti. Öncesinde de Macaristan’a 1-0 yenilmişti.

Teknik Direktör Montella, maçtan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA’nın aktardığına göre Montella Avusturya’da yaşayan bir gazetecinin “Avusturya, Türkiye’den neyi daha iyi yaptı? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Maçı tekrar seyrettiğimde pozisyonlara bakma fırsatım olacak ama açıkçası iki maçta bazı kararlar bizi arada bıraktı. İlk sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Siz soru sorarken hata yaptığınızda işi bırakıyor musunuz? Gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyorum ve cevap vermeyeceğim.”