Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya’yla deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 6-1 kaybetti.
Avrupa’da liglere verilen arada A Milli Takım, hazırlık maçlarına kötü başladı.
Önceki günlerde Macaristan’a karşı oynayan Milliler maçı 1-0 kaybetmişti.
A Milli Takımın ikinci ve son hazırlık maçı daha kötü sonuçlandı. Milliler konuk olduğu Avusturya’ya 6-1 kaybetti.
Ev sahibi takım 2’nci dakikada Schlager ile maça hızlı başladı. 25’inci dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan skora dengeyi getirdi.
Ancak Gregoritsch, 44, 49 ve 59’uncu dakikalarda attığı gollerle maçı 4-1’e getirdi.
78’inci dakikada Baumgartner penaltı noktasından farkı dördeçıkardı. 90+6’da Entrup maçın skorunu belirledi.
2024 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Takım, final turnuvası öncesindeki son özel maçını 10 Haziran’da deplasmanda Polonya’yla oynayacak.