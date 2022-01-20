Monoton-Monokrom, Maçka Sanat Galerisi’nde

1961’de Rabia Çapa ve Varlık Yalman Sadıkoğlu tarafından kurulan, Didem Çapa idaresinde projelerine devam eden Maçka Sanat Galerisi, 2022’deki yeni sergisinde, özgün yapıt üretim tekniğiyle 30’a yakın kişisel sergiye imzasını atan Doç. Dr. Fatih Kızılcan’ı misafir ediyor. 11 Ocak – 19 Şubat 2022 arası izlenecek sergi ağırlık olarak, sanatçının 20’nci yüzyılın ilk yarısında Almanya’da ortaya çıkan psikoloji kuramı Gestalt’a dayandırdığı figüratif çalışmaları kapsıyor. Dr. Kızılcan, eserlerini karanlık zeminden silme yoluyla ortaya çıkararak, kafasındaki betimlemelere doğru erişmeyi hedefliyor.

Etkinlik, tarihi boyunca Ömer Uluç, Komet, Mehmet Güleryüz, Sabri Berkel ve Yüksel Arslan gibi imzalara kapısını açan galerinin de, Kızılcan’la ilk kişisel sergi projesi.

1997’de başlayan sanat kariyerinde, İstanbul’un yanı sıra, İzmir ve Ankara’da dahil birçok kurum ve fuarda 30’a yakın kişisel sergi açan Kızılcan, MSG’de yer alacak yeni yapıtlarında günümüz insanı ve içinde yer aldığı zorlu dünyanın kendisine ilettiği türlü sosyal, psikolojik durumlar karşısında maruz kaldığı halleri, eleştirel, figüratif ve dışavurumcu, fantastik kompozisyonlarıyla sanatseverlere sunuyor.

Sanat tarihsel yönüyle ‘Oto-didakt’ / Kendi kendini yetiştiren veya ‘Naif’ diye de tabir edilen ve Vincent Van Gogh, FridaKahlo, Henri Rousseau veya Jean MichelBasquiat, Yoko Ono gibi pek çok sanatçıyla aynı üretkenlik yazgısı içinde olan Fatih Kızılcan’ın yapıtları, alışıldık tuval-fırça veya desen-kâğıt ilişkisiyle değil, kendisinin erken 20’nci yüzyıl psikoloji biliminden gelen Gestalt kuramına dayandırdığı betimleme tekniğiyle öne çıkıyor.

1961 Köyceğiz, Muğla doğumlu Çocuk Cerrahisi Doçenti Dr. Kızılcan, akademik kariyerini resim çalışmalarına odaklanabilmek adına bıraktığından beri eserlerini üretimeyi sürdürüyor. Karanlık zeminden silme yoluyla çalışan Kızılcan, kuramsal dayanağı ‘Ortaya Çıkış’, ‘Cisimleştirme’, ‘Çoklu Stabilite’ ve ‘Değişmezlik’ gibi anahtar ilkelere dayalı Gestalt kuramına kavramsal yönde sâdık çalışmaları ile bu fenomeni canlandırdığına ve bu yolla kafasındaki imgelere daha kolay erişebildiğine inandığını dile getiriyor. Kızılcan, sanatı hakkında görüşlerine yer verirken şu ifadeleri paylaşıyor:

“…Daha bir sürü şey de yazılabilir ama resmin anlatabildiklerine yetişemezler; o yüzden ne anlatmak istediğimi yazarak resmi bitirmeyeceğim. Silmeye başladıkça ortaya çkan tipler, onların duruşları, omuzlarının çöküklükleri beni çok etkiledi, kendi resmimle yaptığım duygu alışverişi sonunda resim tamamlandı. Böyle bir resmi boş bir tuvalin üstüne yapamazdım, ancak silerek yapabilirdim.

Silerken, diyelim ki en ışıklı yerden başlıyoruz, bir figürün alnını siliyoruz. O sırada kaşlar belirmeye başlıyor kendiliğinden. Arkeolojik bir kazıda üzerindeki toprağı süpürüyormuşsunuz gibi tanıdık yüzler alttan beliriyor.

Gestalt, gözünü seveyim. Hiç acele etmiyorsunuz kendiliğinden çıkmasına izin veriyorsunuz, karşılıklı konuşarak, hiç acele etmeden. Agresif bir silme- kazıma, ‘Gestalt’ı çökertebiliyor. Bariz leke, Gestalt’ın kalbine saplanan bir bıçak gibidir, bütün illüzyonu bozar. Her şey dengeli olmalıdır. Bu nedenle monokromi, silme tekniğinde çok önemlidir.

Monoton ve Monokrom.”