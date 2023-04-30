Monarşi tarihinde ilk: Charles, taç giyme töreninde ‘gelenekleri’ yıkıyor

İngiltere Kralı 3’üncü Charles için 6 Mayıs’ta Westminster Katedrali’nde düzenlenecek taç giyme töreni, kraliyet ailesinde daha önce görülmeyen bazı yeni uygulamalara sahne olacak.

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AA’nın aktardığına göre kilisenin en üst ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu’nun resmi ofisi Lambeth Sarayı, taç giyme töreninin dini ayin kısmına ilişkin detayları paylaştı.

‘Hizmet Etmeye Çağrıldı’ adını taşıyan dini töreni, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetecek. Ayin; tanıtma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çıkma ve bağlılık bildirme isimli beş bölümden oluşacak.

Ayinin tanıtma kısmından önce katedrale Hristiyan mezheplerinin dini liderleri, farklı dinlerin ve mezheplerinin liderleri, Kral’ın devlet başkanı olduğu 15 ülkenin temsilcileri ve kilise korosu girecek.

Gençlere önem

Ardından gelen Kral ve Kraliçe’yi monarşi tarihinde ilk kez gençlere verilen önemi göstermek amacıyla genç bir koro üyesi karşılayacak.

Mücevherleri Müslüman lordlar sunacak

Kraliçe Elizabeth’in taç giydiği günden bugüne değişen Britanya’yı göstermek için başka yenilikler de ayinde ilk kez görülecek.

Genç koro üyesince karşılanacak Kral, kendisi için yazılan duayı herkesin duyacağı şekilde okuyacak. Kral’ın başkanı olduğu devletlerin hükümetleri adına İncil’deki Koloselilere Mektup bölümünü Hindu olan Britanya Başbakanı Rishi Sunak okuyacak.

Kral, yeni yazılmış yemin metnini okuyacak ve törende ülkenin yerel dillerinden Galce, İskoçya Keltçesi ve İrlanda Keltçesi ilahiler söylenecek.

Törenin ‘Lordların bağlılık bildirmesi’ bölümü ise ‘Halkın bağlılık bildirmesi’ olarak değiştirildi. Bu bölümde töreni televizyondan izleyenlerin bağlılık yemini etmesi için ekranlara yemin metni yansıtılacak.

İlk kez kadın rahipler görevlendirilecek

Monarşi tarihinde ilk kez törende kadın rahipler de görev yapacak.

Tarihte ilk kez Kral’a dünyevi ve dini görevlerini temsil eden aksesuarlar (Kraliyet mücevherleri), Hristiyan olmayan kişilerce sunulacak. Bu aksesuarları törenin taç giyme ve kuşanma bölümünde Müslüman, Yahudi, Hindu ve Sih Lordlar Kamarası üyeleri Kral’a sunacak.

Müslüman Lord Syed Kamall, koluna takılacak manşetleri Kral’a takdim edecek.