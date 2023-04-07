Kral Charles banknotları tanıtıldı

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın portresinin bulunduğu 5, 10, 20 ve 50 poundluk banknotların tasarımları paylaşıldı.

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İngiltere merkez bankası (Bank of England), Charles’ın portresinin bulunduğu banknotların tasarımlarına son halinin verildiği ve basılmakta olduğunu bildirdi.

Banknotların 2024’ün ortasında dolaşıma girmesi bekleniyor.

Kraliçe 2’nci Elizabeth’in portresini taşıyan tüm polimer banknotların yasal ödeme aracı olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.

Bankanın açıklamasında, bu değişikliğin çevresel ve finansal etkisini en aza indirmek için yeni banknotların sadece eskimiş banknotlar yerine ve banknot talebindeki artışı karşılamak için basılacağı belirtildi. Bu nedenle Kraliçe Elizabeth ve Kral Charles’ın portesinin bulunduğu banknotların aynı anda dolaşımda olacak.

Kral Charles’ın taç giyme töreni, 6 Mayıs’ta yapılacak.