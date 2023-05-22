Moğollar’ın ABD turnesine ‘seçim’ ertelemesi: Sorumluluğunu alamadık

Anadolu rock türünün önde gelen gruplarından Moğollar, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD turnesini sonbahara ertelediğini duyurdu.

Fotoğraf: Moğollar

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için aydın ve sanatçıların ‘oy ver’ çağrısı sürüyor.

Moğollar grubu da 24 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan ABD turnesini ‘oy kullanmama sorumluluğunu göze alamadık’ diyerek ertelediklerini açıkladı.

Grubun, Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkemizin geleceği için bu kadar kritik olan bir seçimde oy kullanmama sorumluluğunu alamadık. Bu yüzden bilet alan dinleyicilerimizin anlayışına sığınarak Amerika turnemizi sonbahara erteledik. Yeni tarihleri yakında duyuracağız. Değişim istiyorsak hepimizin daha çok çaba harcaması gerekiyor. Bu bağlamda tüm dinleyicilerimizi önce oy vermeye sonra da oylarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”