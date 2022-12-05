Moğolistan’da ekonomik kriz protestoları: Halk parlamento ve hükümet binasını kuşattı

Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyüne yapılması planlanan organize sanayi bölgesiyle (OSB) ilgili yargı süreci devam ederken, jandarma ve polis ‘ansızın’ araziye girdi. Köy halkı yargı süreci devam ederken bu girişimleri ‘gözdağı’ olarak değerlendiriyor ve ‘oldu bittiye getirilerek köylerinin yok edileceğini’ düşünüyor.