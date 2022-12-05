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Yaramazlara biraz batar!

Moğolistan’da ekonomik kriz protestoları: Halk parlamento ve hükümet binasını kuşattı

Moğolistan’da ekonomik kriz ve hükümetteki yolsuzluk haberleri sonrası protesto eylemleri başladı.

Görsel: Twitter

AA’nın haberine göre başkent Ulan Batur’da dün başlayan gösterilerde hükümet yetkililerinden Çin’e satılan kömürden elde edilen geliri zimmete geçirdiği belirtilerek buna ilişkin yanıt istendi.


Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento binasını kuşatan halk ve polis arasında arbede çıktı.

Kentin Sukhbaatar Meydanında da toplanan protestocular, işsizlik ve ekonomik sorunlara çözüm bulunmasını talep etti. Göstericiler arasında gençlerin çoğunlukta bulunması dikkati çekti.

Polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede yaralananlar oldu.

Ulan Batur’da hava sıcaklığı -28 derece olmasına rağmen gösteriler devam ediyor.

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