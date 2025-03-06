'Modern sanat' sergisinde öldürülmesi planlanan üç yavru domuz kaçırıldı

Danimarka’da bir sanatçının endüstriyel üretime dikkat çekmek için öldürmeyi planladığı üç yavru domuz kaçırıldı.

Fotoğraf: Politiken

Şili doğumlu sanatçı Marco Evaristti, ülkede her gün 25 bin domuzun öldüğü şartları eleştirmek amacıyla ‘Şimdi Umursuyor Musun?’ başlıklı bir sergi açtı.

TRT Haber’in aktardığına göre sergide, alışveriş arabasından yapılmış geçici bir kafeste tutulan üç yavru domuz, yiyecek ve sudan mahrum bırakılarak birkaç günde öldürülecekti.

Evaristti, sosyal medyadan serginin Danimarka’nın kesimhanelerindeki ‘kanlı gerçek’le bir karşıtlık oluşturduğunu söyledi.

Fakat hayvan hakları aktivistleri sanatçının arkadaşının yardımıyla yavru domuzları kaçırdı.

Evaristti, cumartesi domuzların çalındığını polise bildirdi ve bu gelişmenin ardından sergiyi kapattı.

Kopenhag polisiyse domuzların çarşamba çalındığını duyurdu.

Sanatçı 2006’da da aşırı tüketimi ve liposuction’la zayıflamayı eleştirmek için kendi vücut yağından köfte yapıp yemişti.