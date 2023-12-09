Miyase İlknur: Mansur Yavaş’ın mırıldandığı şiir…

Bizim mahallenin saftirikleri de “Aman Meral Hanım’a laf söyleyip kızdırmayın. Partisinin içinden duyumlar aldık kesinlikle işbirliğine hazırlar” diyenler fena şapa oturdu.

Derin bir düş kırıklığına uğradılar ve ilk şoku atlattıktan sonra başladılar Meral Hanım’a sallamaya.

Ne oldu hacı, güvenilir haber kaynaklarınız sizi ters köşe yaptı?…

Meral Hanım, daha önce yüzünde rabbi yesir gördüğü, “Her ikisinin de çalışmasının sonuçları müthiş” dediği başkanlara şimdi burun kıvırıyor.

Ulaştırma konusunda başarılı değillermiş. Üstüne üstlük Hüseyin Nihal Atsız’ın bir şiiri ile gönderme yaptığı Mansur Yavaş’a ‘korkak’ dedi.

Mansur Yavaş’ın yakın çevresinden aldığımız duyumlar var. Akşener’in “İYİ Parti olarak İYİ Belediyecilik vizyonumuzla yaşanabilir şehirler, inşa edeceğiz” sözleri üzerine Mansur Yavaş, son günlerde Nihal Atsız’ın şiirinden şu dörtlüğü mırıldanıp duruyormuş.

İster düşün… Kendini ister hayale kaptır…

Uzar, uzar, çünkü hiç sonu yoktur yolların.

Bakarsın aldanmışsın, gördüğün bir seraptır

Sevimli bir hayale açılırken kolların.

Miyase İlknur’un yazısı