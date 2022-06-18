Miyase İlknur: İktidar kanadından kaynağım, muhalefete yönelik itibarsızlaştırma kampanyası başlatılacak dedi

Ankara’yı parsel parsel satan, fesat karıştırmadığı neredeyse hiçbir ihale kalmayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan ona buna sataşırken Handan Toprak Benli cezalandırılıyor.

Geçenlerde iktidar kanadından bir kaynağım ile sohbet ederken “Bu daha ne ki? İki ay sonra iktidar cenahı muhalefet kanadına yönelik çok ağır itibarsızlaştırma kampanyası başlatacak” dedi.

Demek ki bunlar iyi günlerimiz…

Unutmayalım ki o makamlar bir gün gelir değişir, o cüppeler çıkar, o bir telefonla verilen talimat üzerine açılan davalar düşer. Hesaplaşma ve helalleşme günü o gündür.

Miyase İlknur’un yazısı