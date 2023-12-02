Miyase İlknur: Biz devletin topladığı paralarla oluşturulan fonlardaki paralarımızın akıbetini niye merak etmiyoruz?

Bir ay boyunca gösteriş budalası Dilan-Engin Polat çiftinin parasını konuştuk; iki haftadan beri de Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan’ın hayali fonuna para yatıran açgözlü futbolcuların milyon dolarlarının nasıl ‘üff!’ olduğunu konuşuyoruz.

Biz devletin bizden bazen vergi yoluyla bazen maaşlarımızdan kesinti yoluyla topladığı paralarla oluşturulan fonlardaki paralarımızın akıbetini niye merak etmiyoruz?

Kimi zaman bizi konut sahibi yapmak için kurulan KEY fonuna para toplandı, kimi zaman bizleri tasarrufa yöneltmek ve bu tasarruflarımızı enflasyon etkisini azaltacak finansal enstrümanlarla değerlendirme vaadiyle fona kesinti yapıldı. Sonuç; bütçe açıklarını sıfıra yakın faizle fonlamış olduk.

Fak Fuk Fon’la yoksulluğu azaltacak, KEY Fonu ile ev sahibi olacak, deprem fonuyla afet riskini azaltacak, akaryakıt istikrar fonuyla fiyatları dengeleyecektik.

Bütçe denetimine tabi 93 fon kuruldu. Denetim dışı olan fonlar da cabası.

Bu fonlarda biriken paranın nereye harcandığını kimse bilmiyor. Özal’ın yoksullara yardım amacıyla kurduğu Fak Fuk Fon’daki paralar bürokratların temsil, ağırlama, kuaför, araç bakımı, mobilya, dekorasyon harcamalarına gitmişti. Fondaki paraların yatırıldığı bankanın verdiği promosyonlar da dahil.

Miyase İlknur’un yazısı