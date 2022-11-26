Miyase İlknur: Barışmak o kadar basit mi?

Demek ki biz Sisi, Esat, Şeyh Zayid el Nahyan ve Prens Salman’la gül gibi geçinip gidiyorken bazı bozguncular aramızı açmışlar. Şimdi doğrudan görüşmezsek maazallah aramızı daha da açacaklarmış.

Allah bozguncunun, fesadın evine ateş düşürsün de biz niye o bozguncuların tahrikine kapıldık ki?…

Öfkemize yenildik, oyuna geldik herhalde. “Şimdi düzeltiyoruz işte; hadi sevinsenize” deniyor bize.

Yüzlerce şehit, heba edilen milyarlarca dolar, Yunanistan ve diğer muarızlarımıza kaptırdığımız Akdeniz’in sularına gömülen milli çıkarlarımız, güneyimizde kurulan uluslararası hukuka aykırı terör devleti, ülkemizde sadece ekonomik, demografik değil aynı zamanda bir güvenlik sorunu haline gelen 10 milyon sığınmacı, ülkelerindeki iç savaşı körüklediğimiz için kaçmaya çalışıp Akdeniz’in sularında can veren binlerce günahsız insanın hesabı ne olacak.

Miyase İlknur’un yazısı