Miyase İlknur: Anayasayı işlemez hale getirenler yargılanmalı

Anayasayı ilga suçu sadece maddi cebirle olmaz. Bir de manevi cebir vardır ki görevleri gereği devletin kamu gücünü ya da siyasi gücü elinde bulunduranlar bu suçu işlerken manevi cebir yolunu kullanırlar. Sahip oldukları kamusal güç üzerinden yargı mensuplarını manevi cebirle sindirmekte, yönlendirmekte ve denetleyemedikleri başka kamusal kurumlara karşı kullanabilmektedir.

Can Atalay kararında yaşadığımız tam da anayasayı ilga konusunda manevi cebir kullanıldığının açık ve somut delilidir.

Bir devleti devlet yapan ve ona meşruiyetini veren kuruluş kanunudur ki bu da mevcut siyasi düzenin sürmesini sağlayan anayasadır. Anayasalar devletin temel düzenini sağlayan metinler olması nedeniyle sıradan vatandaştan devletin en tepesinde oturan siyasi erk sahibini de aynı şekilde bağlar.

Siyasi erk sahibi “Ben bu kararınızı beğenmedim; o nedenle sizi ve kararınızı tanımıyorum” deme lüksüne sahip değildir. Peki ya derse, elinde kamu gücü bulunmayanlar da “Bu kararı beğenmiyorum” deyip maddi cebir suçunu işlemeye kalkarsa ne olur?

Anarşi doğar ve devletin temel düzenini sağlamak imkânsız hale gelir.

O halde nasıl ki maddi cebir suçunu işleyenler anayasayı ilga suçundan yargılanıyorsa, görev gereği kamusal ya da siyasal gücü elinde bulunduran ve bu sayede manevi cebir yoluyla anayasayı işlemez hale getirenler de aynı suçtan pekâlâ yargılanabilir. Hatta yargılanmalıdır da…

Miyase İlknur’un yazısı