‘MİT’ yalanıyla öğrenciye cinsel istismar: Okul müdürleri de işin içinde

Konya’da bir lise öğrencisinin okul müdürleri tarafından “Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) alacağız” diye kandırılarak cinsel istismara maruz bırakıldığı öğrenildi.

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DHA’nın haberine göre Konya’da lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A., Karatay Hamza Yerlikaya Spor Lisesi Müdürü H.A. tarafından “Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız” diye kandırılıp tanıştırıldığı Ahmet Mandal’ın (35) günler süren istismarına maruz kaldı.

G.A., Ahmet Mandal’ın, Merve adındaki bir MİT çalışanıyla tanıştıracağını söyleyip kendisini kandırarak evine götürdüğünü ve şiddet uygulayıp tehditle cinsel istismara maruz bıraktığını anlattı.

G.A.’nın şikayeti üzerine Ahmet Mandal, 25 Kasım’da ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. H.A., A.S.K ve eşi M.K. de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Milli Eğitim müdürlüğü de olay nedeniyle okul müdürleri H.A. ve A.S.K. hakkında soruşturma başlatıp açığa aldı. Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.

‘MİT’te çalıştığını söyledi‘

Şikayetçi G.A., her şeyin okul müdürü H.A.’nın yalan vaatleriyle başladığını belirterek şöyle konuştu: “Okul müdürüm H.A., derslerimde başarılı olduğu için ‘Seni MİT’e memur olarak alalım’ dedi. Daha sonra müdürüm, yanında bizim okuldan bir kız arkadaşım ve ismini Ahmet Mandal olduğunu belirten kişiyle birlikte, beni evden aldılar. ‘Seni MİT’e uygun gördük’ dediler. Ben de tamam dedim. Bu sırada Ahmet Mandal da gösterdiği kurum kimliğiyle MİT’te çalıştığını söyledi. Sonraki günlerde bana ‘Seni MİT’e aldık’ dediler. Sonra ‘Okuldan birine seni bir ay takip ettirdik ve MİT, senin yanlışını görmüş. Seni bir erkekle otobüste yan yana otururken görmüşler. Fotoğrafın elimizde, ailene göstermemizi istemezsin herhalde’ dediler.”

‘Rol icabı demişler’

Birkaç gün sonra da Ahmet Mandal’ın kendisiyle sevgili rolü yapmaları gerektiğini söylediğini belirten G.A., şöyle devam etti: “Ahmet Mandal, ‘MİT’e memur olarak daha kolay girmen için benimle sevgili rolü yapman gerekiyor. Bundan da kimsenin haberi olmasın. Herkes gerçek sevgili sansın. Telefonlarımız dinleniyor, mesajlarına, konuşmana dikkat et. Takip ediliyoruz, kameralara çok dikkat et’ dedi. Ben önce bu teklifi reddettim. Okul müdürüm H.A., bana gelerek ‘Bu adam, seni otobüsteki bu fotoğraflarınla kabul ediyorsa, sen de kabul etmek zorundasın’ dedi. Böyle deyince ben de kabul ettim.”

Okulda ‘dini nikah’

Kendisinin tehdit edilerek dini nikaha zorlandığını belirten G.A., devamında şunları anlattı: “Ahmet Mandal, bana dini nikah kıymaktan bahsetti, ben reddettim. ‘Seni de istemiyorum işini de istemiyorum’, dedim. Sonra başka bir okulun kadın müdürüne söylemişler. O kadın müdür gelip benimle konuştu. ‘İmam nikahı bir kadının hakkı, nikahı kıysanız güzel olur. Hem de günah olmaz’ dedi. Ben yine reddettim. Ahmet Mandal, bu kez beni aileme zarar vermekle tehdit etti. Ben de mecburen kabul etmek zorunda kaldım. İmam nikahını, o kadın müdürün odasında, kendi okulumun müdürü kıydı. O kadın müdür, eşi ve okulun hizmetlisi de oradaydı. Sonra bana ‘mehir’ diye bir şey imzalattılar. Bu mehrin bir ev olduğunu söylediler.”