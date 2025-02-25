MİT: Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Dükancı yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı, Suriye’de yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013’te Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Dükancı’yı Suriye’den Lübnan’a kaçmaya çalışırken yakaladığını duyurdu.
AA’nın aktardığına göre saldırıda kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye getirilmesine yardım eden ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin eden Dükancı’nın Suriye’de olduğu belirlendi.
‘Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategorideki Dükancı, Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
MİT, terör saldırısının faillerinden Yusuf Nazik’i 2018’de Muhammed Dib Koralı’yı da Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.