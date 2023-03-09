MIT profesörünün Türkiye’ye önerisi: İnşaat polisi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) inşaat ve çevre mühendisliği profesörü Eduardo Kausel, Türkiye’de inşaat polisi oluşturulabileceğini söyledi.
Ekonomim’den Elif Karaca‘ya konuşan Kausel, deprem konusunda Türkiye’ye bazı önerilerde bulundu.
Kausel, inşaatların inşaat şirketlerinin patronları tarafından değil, bağımsız dış kurumlar ve nitelikli deprem mühendisleri tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi.
MIT profesörü, aynı zamanda inşaat sektöründeki yolsuzlukların kontrol altına alınmasını, imar aflarının ortadan kaldırılmasını ve Almanya’daki ‘Baupolizei’ gibi inşaat polisi uygulamasının hayata geçmesini önerdi.
Almanya’daki Baupolizei, binaları gerekliliklerine uygun olup olmadığını denetleyen birim.