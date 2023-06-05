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Yaramazlara biraz batar!

MİT başkanlığı, konser iptal ettirdi

İsmi MİT başkanlığı için geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ‘İrfani Türküler’ ekibiyle vereceği konser iptal edildi.

Fotoğraf: Biletix

Kalın’ın, Hakan Fidan’ın Dışişleri bakanı olması sonrası boşalan MİT koltuğuna geçeceği iddia ediliyordu. Bu iddiaların haber olması sonrası Kalın, Twitter’daki profil fotoğrafını ‘karanlık’ bir fotoğrafla değiştirmişti.


Bağlama çaldığı bilinen Kalın’ın 6 Temmuz’da Kuruçeşme Açıkhava’da Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz’dan oluşan İrfani Türküler ekibiyle vereceği konser iptal edildi. İptale dair herhangi bir neden bildirilmedi.

Kalın daha önce aynı ekiple AKM’de konser vermişti.

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