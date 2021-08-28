Minyatür şişedeki 50 mililitre viski 64 bin liraya satıldı

İnternet üzerinden düzenlenen açık artırmada, 50 mililitrelik minyatür şişedeki İskoç viskisi 5 bin 600 sterline (64 bin 393 lira) satıldı.

Fotoğraf: Whisky Auction

İskoç Viski Birliği (The Scotch Whisky Association) geçmişinin 15’inci yüzyıla dayandırdığı İskoç viskisi dünyanın dört bir yanında tüketiliyor. Birliğin standartlarına göre İskoç viskisi, damıtılmalı ve en az üç yıl meşe fıçıda bekletilmeli.

Açık artırmada yüksek fiyata satılan viski 1919 ylında Campbeltown’daki Springbank Distillery’de üretildi. Toplam 56 bin 731 sterline (652 bin 341 lira) satılan 400’ü aşkın minyatür şişeden biri. Springbank, bir zamanlar dünyanın en pahalı viskilerini üretiyordu.

40 yılı aşkın süreyle dünyanın dört bir yanından topladığı minyatür şişeleri açık artırmaya çıkaran, ‘The Whisky Echange’in kurucularından koleksiyoner Sukhinder Singh, “Benim topladığım şişelerin başka koleksiyonlarda yer bulacak olmasından memnuniyet duyuyorum” dedi.

Açık artırmaya sunulan minyatür viskilerin 10’u bin sterlinin (11 bin 500 lira) üzerinde fiyata alıcı buldu. Viskiler, internet üzerinden açık artırma düzenleyeyen ‘Whisky.Auction’ adlı site aracılığıyla satıldı.