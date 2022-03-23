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Yaramazlara biraz batar!

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BDDK’dan açığa satışa karşı hamle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, yurt dışındaki offshore piyasalarda spekülasyon amaçlayan Türk şirketlere borç verilmemesi için bankaları uyardığı bildirildi.