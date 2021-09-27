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Yaramazlara biraz batar!

Otomobil dünyasında minimalizm rüzgarı: Volvo da logosunu değiştirdi

Piyasaya sürdüğü araçlarının sağlamlığıyla ün salan Volvo, sessiz sedasız logosunda değişikliğe gitti.

Fotoğraf: Reuters

Otomobil üreticilerinde 2019’da yılında başlayan minimalist logo akımı devam ediyor. Volkswagen’le başlayan logo sadeleştirme sürecine Mini, Audi, Nissan ve Toyota da eşlik etmişti.


Son logo değişikliği ise İsveç kökenli otomobil şirketi Volvo’dan geldi.

Yeni logoda üç boyutlu tasarım ortadan kalktı ve renk siyaha döndü. Volvo’nun önceki logosu gölgelendirme tekniği ile üç boyutlu bir yapıya sahipti.

Fotoğraf: Volvo

Volvo yeni logosuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da tüm sosyal medya platformlarında yeni görünüme geçti.

Çinli Geely şirketi Volvo’yu 2010 yılında Ford’dan satın almıştı.

1927’den beri üretim yapan şirket son değişiklikle birlikte logosunu yedinci kez güncellemiş oldu.

Fotoğraf: Volvo

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