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Yaramazlara biraz batar!

Pringles’tan minimalist yeni logo: Bay P kel kaldı

Patates cips markası Pringles, 20 yıldan sonra ilk defa maskotu ‘Bay P‘nin görünümünde değişikliğe gitti.

Fotoğraf: Reuters

Dünyada son yıllarda birçok tanınmış marka minimanizm akımına ayak uydurarak logolarını sadeleştiriyor.


Son logo değişikliği haberi ise ABD merkezli Kellogg’s Company çatısı altında bulunan ünlü cips üreticisi Pringles’tan geldi.

Pringles yeni logoda maskotu ‘Bay P‘yi biraz yontmayı tercih etti.

Bay P’de görülen en büyük değişiklik ise saçlarının kaybolması.

Yerine tek renkli sade bir kaş çizmeyi tercih eden marka, yüz hatlarındaki ince detayları da ortadan kaldırdı.

Fotoğraf: Twitter

Ayrıca yeni logoda font tipi ve büyüklük de değiştirilerek daha sade bir görünüm sağlandı.

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