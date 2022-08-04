Minik flamingolar ‘kreşte’ uçmayı öğreniyor

İzmir Kuş Cenneti’nde iki ay önce yumurtadan çıkan yaklaşık 18 bin flamingo, ‘kreş’e başladı. Yavru flamingolar rüzgara karşı kanat çırparak uçmayı öğreniyor.

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AA’da yer alan habere göre, dünyanın önde gelen yapay üreme adalarından birine sahip İzmir Kuş Cenneti’nde, 30 günlük kuluçka süresini tamamlayan ‘Phoenicopterus roseus’ türü flamingo yavruları, mayıs ayında yumurtadan çıkmıştı.

Yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra suyla tanışan yavrular, suda ‘kreş’ adı verilen yerde vakit geçiriyor, zaman zaman dünyaya gözlerini açtıkları adaya çıkıyor.

Siyah tüyler nasıl pembeye dönüyor?

Yavru flamingolar yumurtadan füme siyah renkli tüylerle çıkıyor, iki yıl sonra pembe-beyaz rengi alıyor. Bu değişimi sağlayan, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı ‘artemia salina’ ile beslenmeleri.

‘Kreş’te, erişkinlerin aralarında suda gezinen ve yavaş yavaş kendi kendine beslenmeyi öğrenen yavrular, bir yandan da rüzgara karşı kanat açarak uçma eğitimi yapıyor.

Ailelerinin yanında iki ay geçiren yavru flamingolar, üçüncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti’nde özel önlemler alınıyor. İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, kuşların ağustos sonunda uçmayı öğrendiklerini ve Akdeniz Havzası’nda kanat çırptıklarını belirtiyor.