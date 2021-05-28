Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mine Söğüt: Neyi bekliyorsunuz Meclis’in tüm muhalifleri?

Neyi bekliyorsunuz?

Her şeyin ateşe verilmesini, her şeyin küle dönmesini mi?

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Kaybedeceği şeylerle kazanacağı şeylerin hesabını yaparken kendisini kaybeden bir iktidar yüzünden…

Cumhuriyetin yüzüncü yılına çağın en perişan ülkesi olarak girmeyi mi?

Neyi?

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Ülkeyi bu darlıktan ve karanlıktan kurtarmak üzere…

Tüm farklılıklarınızı, tüm çatışmalarınızı, tüm uyuşmazlıklarınızı bir süreliğine unutmak için neyi bekliyorsunuz?

Neyi bekliyorsunuz güçlü ve kararlı bir çatıda birleşmek için?

Neyi bekliyorsunuz Meclis’in tüm muhalifleri;

Bir rüya takımı kurmak için? 

Mine Söğüt’ün yazısı

SON HABERLER

Bir koleksiyonun anatomisi

Geldiğimiz noktada 2.500’den fazla obje, 1.000’in üzerinde menü ve 10.000’e yakın kitapla, inanılmaz bir değer yarattık MSA’da.
Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.

Sedat Peker’e yakalama kararı

Ankara başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.