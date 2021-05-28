Mine Söğüt: Neyi bekliyorsunuz Meclis’in tüm muhalifleri?

Neyi bekliyorsunuz?
Her şeyin ateşe verilmesini, her şeyin küle dönmesini mi?
Kaybedeceği şeylerle kazanacağı şeylerin hesabını yaparken kendisini kaybeden bir iktidar yüzünden…
Cumhuriyetin yüzüncü yılına çağın en perişan ülkesi olarak girmeyi mi?
Neyi?
Ülkeyi bu darlıktan ve karanlıktan kurtarmak üzere…
Tüm farklılıklarınızı, tüm çatışmalarınızı, tüm uyuşmazlıklarınızı bir süreliğine unutmak için neyi bekliyorsunuz?
Neyi bekliyorsunuz güçlü ve kararlı bir çatıda birleşmek için?
Neyi bekliyorsunuz Meclis’in tüm muhalifleri;
Bir rüya takımı kurmak için?