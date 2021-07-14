Mine Söğüt: Bugün devletin silahlarını çalanlar hiçbir şeyden korkmuyor

Bugün devletin silahlarını çalanlar hiçbir şeyden korkmuyorlar.

Çünkü çalıntı silahlarla yakalandıklarında başına geleceklerden korkmuyorlar.

Bu hırsızlıklar yüzünden başına bir şey gelecek olan biziz.

Hırsızların o kayıp silahları halkın üzerine çevirmesi an meselesi.

Bir destan olarak pazarlanan şaibeli 15 Temmuz’da aniden beliren silahlı insanların nereden çıktığını nasıl tahmin edebiliyorsak…

O günden bugüne daha da güçlenen paramiliter güçlerin ellerindeki silahlardan çıkacak mermilerin hangi karanlıklarda parlayacağını da tahmin edebiliriz.

Mine Söğüt’ün yazısı